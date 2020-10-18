Семь человек получили ранения в результате стрельбы в США

Фото: W. G. Allgoewer / blickwinkel / Global Look Press

Семь человек получили ранения в результате стрельбы в американском штате Аризона. Среди раненых четверо детей, сообщает ABC News.

Стрельба произошла в пятницу вечером в городе Меса (штат Аризона) на парковке, где стояли фудтраки и скопились люди. Неизвестный открыл стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля. Один из работников выстрелил в ответ, и машина скрылась. Мотивы пока неясны. Полиция ищет подозреваемого.

По данным Associated Press, среди раненых есть дети в возрасте одного года, шести, девяти и 16 лет. Годовалый ребенок находится в критическом состоянии. Остальные получили легкие и тяжелые ранения, однако их жизни ничего не угрожает.

В начале октября неизвестный открыл стрельбу в городе Милуоки в штате Висконсин около похоронного бюро. В результате были ранены семь человек. Около 100 человек прощались с 26-летним мужчиной, погибшим в перестрелке, когда неизвестный начал стрелять по людям.