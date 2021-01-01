СМИ сообщили об участии Трампа в саммите G20

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите Большой двадцатки (G20), сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации главы государства.

Саммит G20 пройдет 21 и 22 ноября в Саудовской Аравии онлайн. По данным агентства, Трамп планирует участвовать в саммите оба дня.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин примет участие в саммите G20, однако не планирует двусторонних встреч, в том числе со своим американским коллегой. По словам Пескова, на саммите российский лидер планирует обсудить борьбу с пандемией коронавируса и минимизацию последствий распространения инфекции в мире. Выступление Путина запланировано на 21 ноября после 16:00 мск.

Последний раз лидеры России и США встречались летом 2019 года на саммите G20 в Японии. Это была четвертая встреча Путина и Трампа. Тогда американский президент предлагал привлечь Китай к контролю за ядерным оружием и просил Путина не вмешиваться в выборы в США. Российский же президент приглашал Трампа на парад по случаю 75-летия Победы в Москве.