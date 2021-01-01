В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия

В Московской области запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий продлили до 29 ноября. Об говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте правительства региона.

Запрет касается всех мероприятий, в том числе тех, которые проводятся в зданиях.

Также до 29 ноября продлен запрет на посещение музеев, хотя прогулки по территориям этих учреждений разрешаются.

Кроме того, в постановлении говорится, что в случае решения о приостановлении деятельности государственных учреждений, за работниками таких учреждений сохраняется заработная плата.