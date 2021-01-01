В лесном массиве в Петербурге нашли закопанное по голову тело женщины

Фото: Никита Попов / РБК

В Санкт-Петербурге в лесном массиве Юнтолово нашли закопанный по голову труп женщины. Об этом сообщают «Фонтанка» и «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело женщины было зарыто в лесополосе приблизительно в 500 м от Коннолахтинской дороги, съезда на Юнтолово. На вид погибшей 40–45 лет, ее личность пока не установлена. Труп направили в морг, чтобы установить причину смерти.

По данным «Фонтанки», на голове погибшей нашли несколько несерьезных ран.

В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу пообещали РБК предоставить комментарий позднее.