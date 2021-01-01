Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя

Александр Цой (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Пресненский районный суд Москвы отказался рассматривать иск Александра Цоя — сына музыканта Виктора Цоя — к студии режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Иск оставлен без движения. Были выявлены ошибки, в связи с чем суд принял решение, что принять такой иск невозможно. Если они будут устранены, иск можно будет принять к производству», — сообщили в пресс-службе.

13 ноября стало известно, что Александр Цой подал иск к студии режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчикам из-за фильма «Цой». Сын лидера «Кино» убежден, что режиссер не имел права использовать в своей картине изображения его отца.

До этого он обращался к президенту России Владимиру Путину. В письме, которое также было подписано музыкантами, говорилось, что наследники считают картину «порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких».