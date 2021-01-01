Совет директоров «Аэрофлота» назначил Полубояринова гендиректором

Михаил Полубояринов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Совет директоров «Аэрофлота» по итогам заочного голосования избрал Михаила Полубояринова генеральным директором компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В начале ноября источники РБК сообщали, что он стал основным кандидатом на пост гендиректора. 18 ноября первый вице-премьер Андрей Белоусов подписал директиву о его назначении на эту должность. Полубояринов с 2017 года является членом совета директоров «Аэрофлота».

До назначения на должность генерального директора Полубояринов возглавлял ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». На должность главы ГТЛК накануне назначили экс-министра транспорта Евгения Дитриха.

Предыдущий глава «Аэрофлота», руководивший компанией с 2009 года, Виталий Савельев указом президента России Владимира Путина назначен министром транспорта.