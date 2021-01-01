«Единая Россия» не поддержит штрафы за превышение скорости на 1 км/ч

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Штрафы за превышение скорости на 1 км/ч — личная инициатива члена фракции «Единой России» Александра Васильева, ЕР не поддержит такой законопроект, если он будет внесен. Об это РБК заявил первый заместитель председателя фракции Андрей Исаев.

«Это личная инициатива депутата. Эта тема не обсуждалась ни в партии, ни во фракции», — сказал Исаев.

Против инициативы Васильева выступил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам Володина, «прежде, чем выходить с такой инициативой, правильно было бы ее проработать всесторонне» — запросить мнение автоэкспертов, позицию автомобилистов, а потом озвучивать. По его мнению, Госдума не поддержит инициативу, поскольку ранее она уже отвергла предложение снизить порог с 20 км/ч до 10 км/ч.

Ранее Васильев предложил изменить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. По его словам это значительно улучшит ситуацию с безопасностью на дорогах. «Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим», — заявил Васильев.