Депутат предложил штрафовать водителей за превышение скорости на 1 км/ч

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 13:10
Метеоролог описал погоду в Москве в конце ноября и начале декабря Общество, 13:38 Баста выпустил новый альбом «Баста 40» после четырехлетнего перерыва Стиль, 13:35 Пандемия привела к росту конкуренции и обелению малого бизнеса Экономика, 13:35 Пашинян назначил новым министром обороны выпускника училища в Баку Политика, 13:34 Стипль-чез финдиректора: какое оно — новое поколение CFO для РБК 500 Pro, 13:31 Reuters сообщил об острой борьбе России и саудитов из-за нефти в Китай Экономика, 13:29 Голливудская картинка: как превратить спецэффекты в полноценный бизнес РБК и Райффайзенбанк, 13:28 Африканская компания превратила Toyota Land Cruiser в броневик Авто, 13:28 Депутат предложил штрафовать водителей за превышение скорости на 1 км/ч Общество, 13:27 Глава Азербайджана заявил об окончании конфликта в Карабахе Политика, 13:26 Минздрав ответил на данные о дефиците применяемого при COVID-19 препарата Общество, 13:21 Новые технологии в строительстве: как будут возводить дома в будущем Футурология, 13:20  FT узнала о сопротивлении силовиков США последним директивам Трампа Политика, 13:15 Кремль поддержал наказание за осквернение памяти погибших в войне Общество, 13:11
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
Общество ,  
0 

Депутат предложил штрафовать водителей за превышение скорости на 1 км/ч

Фото:Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Изменение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 1 км/ч может значительно улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

«Важно понимать, что любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, он уже является нарушителем ПДД, — сказал он. — Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУОБДД МВД России.

Глава МВД выступил против снижения порога превышения скорости до 10 км/ч
Общество
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Согласно действующим законам, наложение административного штрафа предписывается в тех случаях, когда превышение скорости составляет более 20 км/ч, но не выше 40 км/ч. Штраф взимается в размере 500 руб.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что крайне негативно относится к снижению нештрафуемого порога при превышении скорости, изменения предела с 20 км/ч до 10 км/ч не будет в новой редакции КоАП. По словам министра внутренних дел, на безопасность дорожного движения подобные изменения никак не повлияют. Чтобы улучшить ситуацию, внимание стоит уделить обустройству дорог.

Госдума штрафы превышение скорости новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
Материалы по теме
Глава МВД выступил против снижения порога превышения скорости до 10 км/ч
Общество
Аналитики выявили рост числа штрафов за превышение скорости в пандемию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter