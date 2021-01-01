Краснов предложил закрепить понятие геноцида народов СССР в годы войны

Игорь Краснов (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

Генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал закрепить в федеральном законе «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» такие понятия как «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза». Об этом он сказал в ходе выступления на форуме «Уроки Нюрнберга», его цитирует пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Необходимо законодательное регулирование вопросов увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны», — сказал Краснов.

Также генпрокурор призвал внести в закон положения о запрете реабилитации и пропаганды нацизма, об обеспечении защиты исторической правды, противодействии фальсификации фактов истории. Он отметил, что данные положения уже частично предусмотрены в уголовном законодательстве.

«На мой взгляд, подобные законодательные инициативы будут иметь важное политическое значение на международном уровне для сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации фактов о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны», — заключил Краснов.