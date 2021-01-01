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Путин назвал угрозой попытки расшатать выводы Нюрнбергского процесса

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Уроки Нюрнберга» заявил, что попытки расшатать принципы, основанные на выводах Нюрнбергского трибунала, несут угрозу безопасности на всей планете. Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба Кремля.

«Они (принципы. — РБК) и сегодня остаются прочной, надежной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать — это удар по обеспечению безопасности на всей планете», — сказал Путин.

В ходе выступления президент отметил актуальность выводов Нюрнбергского процесса. «Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти», — сказал Путин, добавив, что это делается с целью противостояния искажениям и фальсификациям событий Второй мировой, «особенно — бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников».

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В конце прошлого года Путин заявил, что Европа намеренно искажает правду о Второй мировой войне. Так президент отреагировал на резолюцию Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой, по словам президента, Европарламент поставил «фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны».

В июне, в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны, Путин написал статью для журнала The National Interest, в которой президент возложил ответственность за начало войны на все ведущие мировые государства. «Каждый из них совершал роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или держаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы», — написал он. Кроме того, президент назвал «несправедливым» возложение ответственности за начало войны на «Пакт Молотова-Риббентропа».

Нюрнбергский процесс — ключевой судебный процесс окончания Второй мировой войны. Он проходил в немецком городе Нюрнберге с 1945 по 1946 год. Обвинительное заключение, подготовленное командами прокуроров из США, Великобритании, СССР и Франции, содержало четыре пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны и заговор с целью совершения данных преступных действий. В результате процесса 12 подсудимых были приговорены к смертной казни, трое получили пожизненные сроки.

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