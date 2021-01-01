Путин назвал угрозой попытки расшатать выводы Нюрнбергского процесса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Уроки Нюрнберга» заявил, что попытки расшатать принципы, основанные на выводах Нюрнбергского трибунала, несут угрозу безопасности на всей планете. Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба Кремля.

«Они (принципы. — РБК) и сегодня остаются прочной, надежной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать — это удар по обеспечению безопасности на всей планете», — сказал Путин.

В ходе выступления президент отметил актуальность выводов Нюрнбергского процесса. «Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти», — сказал Путин, добавив, что это делается с целью противостояния искажениям и фальсификациям событий Второй мировой, «особенно — бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников».

В конце прошлого года Путин заявил, что Европа намеренно искажает правду о Второй мировой войне. Так президент отреагировал на резолюцию Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой, по словам президента, Европарламент поставил «фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны».