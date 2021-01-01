В Минцифры объяснили ликвидацию Россвязи и Роспечати

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Передача функций Роспечати и Россвязи в Минцифры позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач. Об этом РБК заявил представитель министерства.

«Задача Минцифры России сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел «бесшовно» и не вызвал проблем в реализации текущих задач», — сообщили в министерстве. Функции и полномочия федеральных агентств поэтапно перейдут в Минцифры.

Представитель ведомства заявил, что опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи станут залогом преемственности и сохранения высокого качества работы. Сотрудники агентств смогут продолжить деятельность «под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства».

«Реорганизация согласуется с административной реформой по централизации управления, объявленной председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным», — отметили в министерстве.