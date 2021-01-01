За сутки Москве от коронавируса вылечились более 5,8 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 5836 человек, сообщает оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 394 252 человек», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в столице скончались 77 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число летальных случаев в столице, оп данным оперативного штаба, выросло до 8082.

Накануне в столице за сутки коронавирус обнаружили у более чем 6,4 тыс. человек. Всего за время пандемии в Москве COVID-19 был выявлен у 533 068 человек.