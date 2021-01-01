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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин счел близкой победу над пандемией COVID-19

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о близости победы над пандемией коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем блоге.

«Победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача», — заявил он.

Об этом глава города упомянул в посте о том, как выглядят московские поликлиники после ремонта. По его словам, мнение о том, что «сейчас не до комфорта», не совсем верно, так как скоро пандемия закончится и москвичи вернутся к привычному образу жизни. Поэтому власти столицы не стали приостанавливать программу комплексной реконструкции поликлиник.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Собянин рассказал, что многие здания нуждались в капитальном ремонте, так как не были приспособлены к установке современного оборудования из-за устаревшей планировки и коммуникаций. По словам мэра, сейчас практически завершен ремонт 11 медицинских учреждений.

Ранее мэр говорил, что Москва сможет выйти из пика пандемии через несколько месяцев. Он также назвал эпидемии «проходящей историей».

Однако пока в столице заметно ухудшение эпидемиологической ситуации. По данным за 19 ноября, за сутки в Москве коронавирус обнаружили у более чем 6,4 тыс. человек. Всего за время пандемии в регионе COVID-19 был зарегистрирован у 533 068 человек.

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В связи с этим Собянин ввел новые ограничительные меры, такие как временный запрет на работу развлекательных учреждений и мест общественного питания в ночное время, а также перевод студентов и части сотрудников предприятий на удаленный режим работы.

коронавирус пандемия Сергей Собянин
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
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