Собянин счел близкой победу над пандемией COVID-19

Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о близости победы над пандемией коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем блоге.

«Победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача», — заявил он.

Об этом глава города упомянул в посте о том, как выглядят московские поликлиники после ремонта. По его словам, мнение о том, что «сейчас не до комфорта», не совсем верно, так как скоро пандемия закончится и москвичи вернутся к привычному образу жизни. Поэтому власти столицы не стали приостанавливать программу комплексной реконструкции поликлиник.

Собянин рассказал, что многие здания нуждались в капитальном ремонте, так как не были приспособлены к установке современного оборудования из-за устаревшей планировки и коммуникаций. По словам мэра, сейчас практически завершен ремонт 11 медицинских учреждений.