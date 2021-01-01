В Москве за сутки выявили свыше 6,4 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 6438 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб столицы.

Таким образом, с начала пандемии в Москве зафиксировали 533 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что в столице за последние сутки от COVID-19 вылечились 5782 пациента. Таким образом, общее число выздоровевших увеличилось до 388 416 человек.

Кроме того, за 18 ноября в Москве от коронавирусной инфекции скончались 73 человека. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 8082 человек.