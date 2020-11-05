СК начал проверку после гибели двух детей в реке на Камчатке

Следователи организовали процессуальную проверку по факту гибели двух детей после падения под лед на реке Тылда Олюторского района Камчатского края. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 5 ноября на берегу реки Тылда в селе Хаилино Олюторского района. Туда двое мальчиков 2013 и 2014 годов рождения вместе со своими друзьями отправились на прогулку, они где стали бросать камни и прыгать по льду на реке, желая его разбить.

В результате мальчики провалились в воду и утонули из-за давления на неокрепший лед.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств случившегося. По результатам проведенной работы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце августа в Чите погибли две девочки во время купания в 200 м от станции Песчанка. Во время купания одна из девочек начала тонуть. Вторая попыталась ее спасти, но в результате тоже погибла.