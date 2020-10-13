В Иркутской области погибли провалившиеся под лед дети

Двое детей провалились под лед в Иркутской области и погибли, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел в поселке Хамакар в Катангском районе. По данным ведомства, двое мальчиков 2015 и 2016 годов рождения играли на берегу реки Нижняя Тунгуска, где образовались забереги, без присмотра взрослых. Выйдя на лед, они провалились и не смогли выбраться. Позднее их тела нашли в воде местные жители.

В МЧС добавили, что следственное управление СК по региону устанавливает все обстоятельства произошедшего.