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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал число переболевших COVID-19 москвичей

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коронавирусом в столице переболели около 2,5–3 млн жителей. Об этом он сказал в интервью «Первому каналу».

«И с учетом того что мы все-таки летом тоже болели, и осенью идет достаточно большой подъем заболеваемости, я думаю, что эта цифра колеблется где-то от 2,5 млн до 3 млн человек», — сообщил Собянин, отвечая на вопрос о том, сколько москвичей уже перенесли заболевание COVID-19.

Он отметил, что это «большая цифра», однако этого пока недостаточно для выработки коллективного иммунитета.

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Ранее 11 ноября Собянин сообщил, что Москва преодолеет пик заболеваемости COVID-19 через несколько месяцев, но при этом он не исключил, что начало 2021 года будет тяжелым и, возможно, окажется даже тяжелее текущего года. Накануне мэр допустил, что в ближайшие недели эпидемиологическая ситуация в городе продолжит ухудшаться.

С 13 ноября в Москве начнут действовать новые ограничения в связи с распространением коронавируса. В частности, заведения общепита, ночные клубы, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения будут закрыты с 23:00 до 6:00. Студенты вузов и колледжей должны перейти на дистанционное обучение. Ограничения вводятся до 15 января 2021 года. Кроме того, власти Москвы в этом году откажутся от проведения массовых новогодних гуляний.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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За последние сутки в Москве было выявлено 4477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных с начала эпидемии превысило 485,5 тыс. Последний раз в столице менее 5 тыс. заболевших COVID-19 за последние 24 часа фиксировали 2 ноября.

Сергей Собянин коронавирус COVID-19
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