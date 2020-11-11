Собянин назвал число переболевших COVID-19 москвичей

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коронавирусом в столице переболели около 2,5–3 млн жителей. Об этом он сказал в интервью «Первому каналу».

«И с учетом того что мы все-таки летом тоже болели, и осенью идет достаточно большой подъем заболеваемости, я думаю, что эта цифра колеблется где-то от 2,5 млн до 3 млн человек», — сообщил Собянин, отвечая на вопрос о том, сколько москвичей уже перенесли заболевание COVID-19.

Он отметил, что это «большая цифра», однако этого пока недостаточно для выработки коллективного иммунитета.

Ранее 11 ноября Собянин сообщил, что Москва преодолеет пик заболеваемости COVID-19 через несколько месяцев, но при этом он не исключил, что начало 2021 года будет тяжелым и, возможно, окажется даже тяжелее текущего года. Накануне мэр допустил, что в ближайшие недели эпидемиологическая ситуация в городе продолжит ухудшаться.