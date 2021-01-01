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Роспотребнадзор попросил не запугивать детей коронавирусом

Взрослые должны беречь детей от излишнего стресса из-за пандемии коронавируса. Рассказывать маленьким о вспышке нового заболевания необязательно, главное — напоминать о регулярном мытье рук и просить сообщать о появлении определенных симптомов. Такую рекомендацию опубликовал Роспотребнадзор на Всемирный день ребенка.

«Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний — это просто поощрять регулярное мытье рук», — указало ведомство.

В Роспотребнадзоре уточнили, что нельзя заставлять мыть руки запугиваниями, скорее, детям стоит преподносить правила гигиены в виде веселой игры.

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Кроме того, родителям рекомендуется попросить ребенка рассказывать о появлении жара, кашля или затрудненного дыхания и не подходить близко к людям с такими симптомами.

В условиях, когда атмосфера могут нагнетать сообщения по интернету и телевизору, ребенка надо научить не доверять всему услышанному. Близким следует поговорить с ним о пандемии лично, чтобы проверить, что он уже знает. «Если они (дети) слишком маленькие и не слышали о вспышке, вам, возможно, не нужно поднимать эту тему», — добавляет Роспотребнадзор.

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Если семья живет в районе, где зарегистрирована вспышка COVID-19, чтобы успокоить ребенка, можно напомнить, что он вряд ли заразится, и что большинство людей переносят заболевание не тяжело.

В конце октября кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Ирина Добрецова отметила, что коронавирус протекает у детей легче, чем у взрослых. «Если у детей легкая форма коронавирусной инфекции, особенного лечения им не требуется. Это охранительный режим, облегченное питание, обильное теплое питье», — сообщила специалист.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Роспотребнадзор коронавирус дети
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