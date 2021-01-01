Роспотребнадзор попросил не запугивать детей коронавирусом

Взрослые должны беречь детей от излишнего стресса из-за пандемии коронавируса. Рассказывать маленьким о вспышке нового заболевания необязательно, главное — напоминать о регулярном мытье рук и просить сообщать о появлении определенных симптомов. Такую рекомендацию опубликовал Роспотребнадзор на Всемирный день ребенка.

«Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний — это просто поощрять регулярное мытье рук», — указало ведомство.

В Роспотребнадзоре уточнили, что нельзя заставлять мыть руки запугиваниями, скорее, детям стоит преподносить правила гигиены в виде веселой игры.

Кроме того, родителям рекомендуется попросить ребенка рассказывать о появлении жара, кашля или затрудненного дыхания и не подходить близко к людям с такими симптомами.