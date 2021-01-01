В Раде назвали отказ от вакцины из России соучастием в убийстве украинцев

Отказ украинских властей от российской вакцины против коронавируса обернется жертвами среди самих украинцев. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112».

«Позиция нашей власти не закупать и не организовывать производство здесь российской вакцины, не имея никакой альтернативы — вот это уже действительно соучастие в убийстве украинцев», — заявил он.

Волошин отметил, что на Украине можно было бы организовать производство российского препарата по лицензии.

Депутат добавил, что если Киев отказывается от этой вакцины, он должен продемонстрировать обществу поиск альтернативных средств, начав переговоры с другими зарубежными поставщиками. По словам Волошина, пока такого не наблюдается.