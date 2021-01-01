Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 76,26 (+0,34) Инвестиции, 19 ноя, 12:20
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 90,35 (+0,12) Инвестиции, 19 ноя, 12:20
Сколько природных ресурсов нужно на поддержание уровня жизни москвича РБК и ДПиООС, 05:52 Reuters сообщило о намерении Трампа переубедить выборщиков Политика, 05:29 Пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена Политика, 05:27 ВОЗ рекомендовала не использовать принимавшийся Трампом препарат от COVID Общество, 04:55 Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Москве Общество, 04:53 Как запустить производство светодиодов и выиграть у китайцев в цене РБК и Райффайзенбанк, 04:50 ГИБДД получит новые приборы для быстрого выявления алкоголя и наркотиков Общество, 04:39 Встречавшаяся с двумя президентами спикер сейма Литвы заболела COVID-19 Общество, 04:10 Определился соперник Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР Спорт, 04:07 К Земле приблизится астероид стоимостью $17,4 млрд Общество, 03:58 Горный воздух, лыжи и автомобиль: куда заехать по пути в Домбай РБК и Cordiant, 03:45 Россияне рассказали об ощущениях и побочных эффектах вакцины от COVID-19 Общество, 03:23 Керимов привлек к суду с «Ведомостями» пользовательницу Facebook Общество, 03:05 Мужчина с холодным оружием ранил несколько человек на западе Германии Общество, 02:44
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
Общество ,  
0 

Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Москве

На Дмитровском шоссе в Москве рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД, передает ТАСС.

«Погибли два человека из числа находившихся в легковой машине», — уточняется в сообщении.

На севере Москвы в ДТП с такси и автобусом погиб человек
Общество
Фото:АГН «Москва»

Авария произошла в районе дома 89. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщил водитель автобуса телеканалу РЕН ТВ, перед столкновением легковушка вылетела на встречную полосу. Собеседник канала отметил, что у нее были выключены фары.

В начале ноября на западе столицы автобус столкнулся с грузовиком. Никто не погиб, пострадали шесть человек. Авария произошла на Чоботовской улице, автобус следовал по маршруту № 5.

Москва ДТП автобус жертвы
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
Материалы по теме
Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Красноярском крае
Общество
На севере Москвы в ДТП с такси и автобусом погиб человек
Общество
На западе Москвы в ДТП с маршрутным автобусом пострадали шесть человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter