Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Москве

На Дмитровском шоссе в Москве рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД, передает ТАСС.

«Погибли два человека из числа находившихся в легковой машине», — уточняется в сообщении.

Авария произошла в районе дома 89. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщил водитель автобуса телеканалу РЕН ТВ, перед столкновением легковушка вылетела на встречную полосу. Собеседник канала отметил, что у нее были выключены фары.