На западе Москвы в ДТП с маршрутным автобусом пострадали шесть человек

Фото: msk_today / VK

На западе Москвы в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Авария произошла в 9:10 на Чоботовской улице, около дома 13. Автобус следовал по маршруту № 5.

Видео: Дептранс. Оперативно/Telegram

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В ведомстве добавили, что погибших в аварии нет, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в дептрансе заверили, что проведут проверку обстоятельств произошедшего. В настоящий момент на месте ДТП находятся руководители Мосгортранса.

Ранее, 6 ноября, произошла авария с участием нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. Среди участников ДТП оказался заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. Позднее в пресс-службе Оверчука РБК сообщили, что состояние зампреда оценивается как стабильное.