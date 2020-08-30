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В NASA сообщили о приближении к Земле астероида 1 сентября

Астероид 2011 ES4 пролетит 1 сентября вблизи Земли. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По данным агентства, сближение астероида с Землей ожидается 1 сентября в 19:12 по московскому времени.

Астероид приблизится к планете на расстояние около 120 тыс. км. Скорость полета небесного тела составит 8,16 км/с.

Астероид 2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе «Аполлонов» — астероидов, у которых траектория полета пересекается с орбитой Земли.

В конце июля NASA сообщило о приближении к Земле в августа астероида под названием 2009 PQ1 диаметром от 84 до 190 м. Отмечалось, что небесное тело подлетит к планете на расстояние 3,2 млн км со скоростью 13,47 км/с.

Теги: Земля, астероид, NASA
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