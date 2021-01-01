Меркель назвала возможные сроки регистрации в Европе вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в Европе в декабре или после наступления Нового года. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, ее выступление выложил в Twitter представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Мы ожидаем регистрацию в Европе в декабре или вскоре после начала следующего года», — сообщила канцлер. Затем в Европе начнется процесс вакцинации.

Меркель указала, что последние новости касательно разработки вакцины

«вселяют большой оптимизм». Еврокомиссия уже заключила рамочные соглашения о поставках вакцины с рядом производителей, в том числе с фармкомпанией BioNTech-Pfizer.

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