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Меркель назвала возможные сроки регистрации в Европе вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в Европе в декабре или после наступления Нового года. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, ее выступление выложил в Twitter представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Мы ожидаем регистрацию в Европе в декабре или вскоре после начала следующего года», — сообщила канцлер. Затем в Европе начнется процесс вакцинации.

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Фото:szijjarto.peter.official / Facebook

Меркель указала, что последние новости касательно разработки вакцины
«вселяют большой оптимизм». Еврокомиссия уже заключила рамочные соглашения о поставках вакцины с рядом производителей, в том числе с фармкомпанией BioNTech-Pfizer.

Материал дополняется

Ангела Меркель коронавирус вакцина
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
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