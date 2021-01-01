ВОЗ зафиксировала третий подряд рекордный прирост случаев COVID за неделю

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 76,25 (-0,67) Инвестиции, 17 ноя, 12:38
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 90,39 (-0,78) Инвестиции, 17 ноя, 12:38
Пашинян представил план для Армении после войны за Карабах Политика, 09:23 Почему «папины кроссовки» не помогли Reebok — Bloomberg Pro, 09:18 Маск похвалил российские и украинские ракетные двигатели Технологии и медиа, 09:18 Сулакский каньон и еще девять идей для путешествий по России РБК и Cordiant, 09:18 Ozon раскрыл цену первичного размещения депозитарных расписок на NASDAQ Инвестиции, 09:12 История пандемии COVID-19 за три минуты. Видео Общество, 09:05 Военные за рубежом, Ozon заплатил ₽1 млрд Сбербанку. Главные новости РБК Общество, 08:58 Мэра Томска временно отстранили от должности после уголовного дела Общество, 08:54 Александр Шмеркевич: где в мире самая передовая медицина РБК и ВТБ Привилегия, 08:49 Глеб Франк решил построить два ЦБК в Красноярском крае Бизнес, 08:31 Жулин заявил об отмене ЧЕ по фигурному катанию с вероятностью 99% Спорт, 08:29 ВОЗ зафиксировала третий подряд рекордный прирост случаев COVID за неделю Общество, 08:26 Счетная палата увидела аномалии в ИТ-расходах министерств Политика, 08:23 Бизнес-коуч Уитни Джонсон: чем вы лучше ваших коллег? Pro, 08:20
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
Пандемия коронавируса ,  
0 

ВОЗ зафиксировала третий подряд рекордный прирост случаев COVID за неделю

Фото:Go Nakamura / Getty Images
Фото: Go Nakamura / Getty Images

За неделю с 8 по 15 ноября число заболевших коронавирусной инфекцией в мире составило почти 4 млн человек. Об этом говорится в еженедельном релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это рекордный показатель с начала пандемии.

Всего в мире коронавирусом к 15 ноября заразились 53,7 млн человек.

Число смертей за неделю увеличилось на 11% и составило почти 60 тыс. С начала пандемии в мире от коронавируса умерли 1,3 млн человек.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 ноября
Общество

Больше всего новых случаев заражения, по статистике ВОЗ, зарегистрировали в Европе. Здесь выявили 46% от новых заболевших COVID-19 (более 1,84 млн человек). Помимо этого на регион пришлось 49% новых смертей (более 29 тыс. случаев).

Как отмечает ВОЗ, за прошедшую неделю в Европе прирост заболеваемости упал на 10%. Такому результату содействовали противовирусные меры, принятые во всех странах региона.

Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика
Общество

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой

Если говорить об отдельных государствах, то больше всего новых заболевших за семь дней обнаружено в Италии, Франции, Великобритании, Польше и России.

Число еженедельных новых заболевших по всему миру бьет рекорды с конца октября. С 26 октября по 1 ноября инфекцию обнаружили более чем у 3,3 млн человек, со 2 по 8 ноября — более чем у 3,6 млн.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

ВОЗ коронавирус рекорд статистика
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 ноября
Общество
Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика
Общество
Роспотребнадзор сообщил о мутации коронавируса в Сибири
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter