ВОЗ зафиксировала третий подряд рекордный прирост случаев COVID за неделю

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За неделю с 8 по 15 ноября число заболевших коронавирусной инфекцией в мире составило почти 4 млн человек. Об этом говорится в еженедельном релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это рекордный показатель с начала пандемии.

Всего в мире коронавирусом к 15 ноября заразились 53,7 млн человек.

Число смертей за неделю увеличилось на 11% и составило почти 60 тыс. С начала пандемии в мире от коронавируса умерли 1,3 млн человек.

Больше всего новых случаев заражения, по статистике ВОЗ, зарегистрировали в Европе. Здесь выявили 46% от новых заболевших COVID-19 (более 1,84 млн человек). Помимо этого на регион пришлось 49% новых смертей (более 29 тыс. случаев).