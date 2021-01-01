МЧС предупредило о гололедице и сильном ветре в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве и Подмосковье ожидается сильная гололедица и ветер до 19 м/с в ближайшее время и до утра пятницы. Об этом сообщает столичный главк МЧС.

«В период с 20:00 часов 19 ноября до 09:00 часов 20 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 14–19 м/с, гололедица, местами сильная», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС рекомендовало соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге или отказаться от поездок на личном транспорте. В ведомстве напомнили о необходимости обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в пятницу, 20 ноября, в Москве выпадет 2–3 см снега. В предстоящие выходные, по его словам, высота снежного покрова вырастет до 5–6 см.