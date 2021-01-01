Гидрометцентр предупредил москвичей о ледяном дожде и гололеде

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В ночь на четверг в Москве возможны метель, гололед, ледяной дождь, днем 19 ноября также пройдут небольшие осадки, рассказала РБК ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В ночь на четверг — мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, гололед, температура минус 1–3, по области от минус 6 до минус 1, ветер юго-западный, 7–12, с порывами до 15–20 м/с. Днем в четверг, возможно, будут прояснения, интенсивность осадков уменьшится», — сообщила РБК Макарова.

По ее словам, в пятницу и субботу в столице возможен снег. Атмосферное давление будет снижаться, до пятницы сохранится сильный ветер.

Изменения погоды Макарова объяснила «глубоким, очень активным циклоном», который затронет среднюю полосу и север европейской части России.

Ранее главное управление МЧС России по Москве в связи с изменениями погодных условий рекомендовало автомобилистам избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Тем, кто совершает пешие прогулки, напомнили о необходимости в непогоду обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. «В метель при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», — уточнили в главке.