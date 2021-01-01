Помпео посетил Голанские высоты и заявил об их принадлежности Израилю

Майк Помпео (Фото: Patrick Semansky / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео стал первым главой Госдепартамента, посетившим Голанские высоты. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«Это Израиль», — заявил он во время визита.

Помпео призвал «представить риски для Запада и Израиля», если бы Голанские высоты контролировала Сирия. Он также отверг призывы вернуть эту территорию Дамаску. По его мнению, такие призывы раздаются из «европейских салонов и элитных институтов Америки».

Голанские высоты, занимающие площадь около 1,8 тыс. кв. км, являются спорной территорией. До 1967 года они были частью Сирии, а в ходе Шестидневной войны Израиль установил свой контроль над этой территорией. Дамаск до сих пор считает Голанские высоты частью Сирии, а их возвращение — важнейшим условием подписания мирного соглашения с Израилем.