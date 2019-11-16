Помпео объяснил разный подход США к признанию Голан и Крыма

Глава Госдепа ответил на вопрос, почему Вашингтон признал Голанские высоты израильскими, но отказывается признавать Крым российским

Майк Помпео (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил «разными обстоятельствами» признание Вашингтоном Голанских высот израильскими и непризнание Крыма российским. Так глава американского внешнеполитического ведомства ответил на соответствующий вопрос модератора во время выступления в институте Бейкера в Хьюстоне. Видеозапись выступления опубликована в Сети.

По словам Помпео, в мире много спорных мест и у каждого из них «свои обстоятельства». «Я имею в виду, что обстоятельства разные, и мы об этом четко сказали, когда принимали решение [о признании Голанских высот израильскими]. Мы просто признали реальное положение дел на месте и историю, которая существовала в тот конкретном пространстве», — сказал Помпео.

По словам Госсекретаря, существует «набор международных норм и понятий и есть обстоятельства, которые им противоречат». В тех случаях, когда нормы «выстраиваются», их следует «признать».

«Мы оценили каждую из тех ситуаций, исходя из разных обстоятельств с точки зрения международного права, и попытались провести разграничение [этих ситуаций]», — сказал Помпео.

США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами в марте этого года. Голанские высоты, занимающие площадь около 1800 кв. км, остаются спорной территорией. До войны 1967 года высоты были частью Сирии, однако в ходе Шестидневной войны Израиль установил свой контроль над территорией. Дамаск до сих пор считает Голанские высоты своей территорией.