Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы

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Власти России должны признать провал пенсионной реформы и вернуться к выплатам пенсий из бюджета. Об этом заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, говорится на сайте партии.

«Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась», — сказал Миронов. Он добавил, что действующая пенсионная система не обеспечит «достойных пенсий, она банкрот».

По его словам, средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который и так «невозможно прожить». Средний размер накопительной пенсии в 2022 году не превысит 1,3 тыс. руб., отметил политик. По его словам, ситуацию не спасло даже повышение пенсионного возраста.

«Поэтому необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же», — заключил он.