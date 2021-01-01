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В Минобороны назвали входящие в состав центра в Карабахе структуры

Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе приступит к работе 20 ноября. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).

«С 20 ноября 2020 года приступит к выполнению первоочередных мероприятий», — сказали в ведомстве.

Также военные сообщили, что в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования дополнительно сформированы пять центров: гуманитарного разминирования, примирения враждующих сторон, транспортного обеспечения, медицинского обеспечения и торгово-бытового обеспечения.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В центр примирения враждующих сторон войдет, в том числе, отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, а также редакция «Вестник миротворца».

Ранее в Национальном центре управления обороной сообщили, что в составе центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе будут работать подразделения МЧС России и пограничной службы ФСБ. Также группировка будет наращиваться за счет представителей других федеральных органов исполнительной власти.

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Боевые действия в Карабахе закончились 10 ноября. Главы Азербайджана, Армении и России подписали соглашение, согласно которому Ереван передает несколько районов Азербайджану, а в Нагорный Карабах вводятся российские миротворцы.

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