В Минобороны назвали входящие в состав центра в Карабахе структуры

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе приступит к работе 20 ноября. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).

«С 20 ноября 2020 года приступит к выполнению первоочередных мероприятий», — сказали в ведомстве.

Также военные сообщили, что в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования дополнительно сформированы пять центров: гуманитарного разминирования, примирения враждующих сторон, транспортного обеспечения, медицинского обеспечения и торгово-бытового обеспечения.

В центр примирения враждующих сторон войдет, в том числе, отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, а также редакция «Вестник миротворца».