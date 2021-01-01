В Минобороны назвали входящие в состав центра в Карабахе структуры
Организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе приступит к работе 20 ноября. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).
«С 20 ноября 2020 года приступит к выполнению первоочередных мероприятий», — сказали в ведомстве.
Также военные сообщили, что в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования дополнительно сформированы пять центров: гуманитарного разминирования, примирения враждующих сторон, транспортного обеспечения, медицинского обеспечения и торгово-бытового обеспечения.
В центр примирения враждующих сторон войдет, в том числе, отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, а также редакция «Вестник миротворца».