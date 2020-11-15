В Гидрометцентре оценили сроки выпадения снега в европейской части России

В ближайшую неделю в центре и на юге европейской части России не будет снега из-за антициклона. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По словам синоптика, снег уже выпал в Приволжье и Заволжье, а также на севере европейской территории России — в Коми и в Архангельской области.

«Но на остальной территории не прогнозируется осадков в виде снега в ближайшие пять-семь дней. Нет в прогнозах слова снег или снегопад», — сказал Вильфанд.

Синоптик пояснил, что антициклон, который определяет погоду на юге и в центре Европейской России, не позволит сформироваться условиям для выпадения снега несмотря на то, что ночные температуры будут доходить до минус 10 градусов.