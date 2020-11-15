Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 77,33 (+0,21) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 91,32 (+0,51) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Тихановская попросила ЕС расширить антибелорусские санкции Политика, 04:44 Меладзе объяснил свой призыв к артистам бойкотировать новогодние шоу Общество, 04:42 В Гидрометцентре оценили сроки выпадения снега в европейской части России Общество, 04:03 Харитонов назвал причину драки с бойцом Яндиевым Спорт, 03:46 Врач сообщил о «серой зоне» тестов на антитела к COVID-19 Общество, 03:32 В Мексике последствия наводнений затронули свыше 238 тыс. жителей Общество, 03:17 Баку опроверг сообщения об отзыве посла Азербайджана из России Политика, 02:54 Глава Минздрава Украины заразился COVID-19 Общество, 02:45 Десять человек погибли при пожаре в румынской больнице для лечения COVID Общество, 02:23 Зеленский назвал «карантин выходного дня» способом избежать локдауна Общество, 01:56 Трамп потребовал остановить пересчет голосов в Джорджии Политика, 01:49 В Молдавии состоится второй тур выборов президента Политика, 01:11 Российские миротворцы взяли под охрану церковь в Нагорном Карабахе Политика, 00:55 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в жилом доме в Красноармейске Общество, 00:45
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Общество ,  
0 

В Гидрометцентре оценили сроки выпадения снега в европейской части России

В ближайшую неделю в центре и на юге европейской части России не будет снега из-за антициклона. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По словам синоптика, снег уже выпал в Приволжье и Заволжье, а также на севере европейской территории России — в Коми и в Архангельской области.

«Но на остальной территории не прогнозируется осадков в виде снега в ближайшие пять-семь дней. Нет в прогнозах слова снег или снегопад», — сказал Вильфанд.

Синоптики предупредили о снегопаде в 12 регионах России
Общество

Синоптик пояснил, что антициклон, который определяет погоду на юге и в центре Европейской России, не позволит сформироваться условиям для выпадения снега несмотря на то, что ночные температуры будут доходить до минус 10 градусов.

При этом он отметил, что средняя дата установления снежного покрова в регионе приходится на конец ноября.

Ранее Вильфанд сообщал, что почти на всей территории России температурный фон предстоящей зимой будет около нормы. Превышать норму температура будет только на севере европейской части страны, в Уральском федеральном округе, а также в западной и средней части Сибири. По прогнозам синоптика, «зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной».

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес
Роман Вильфанд снег погода
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Материалы по теме
Синоптики предупредили о снегопаде в 12 регионах России
Общество
Синоптики предупредили о снеге в Москве
Общество
Собянин оценил готовность Москвы к уборке снега
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter