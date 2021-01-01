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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили данные по близким к плато российским регионам

Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Несколько российских регионов приблизились к выходу на плато. Об этом сообщил в разговоре с РБК доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский, комментируя данные эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, что 23 региона близки к выходу на плато.

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«Если будем брать предыдущую неделю, то мы видели подъем заболеваемости более чем по 30 регионам. Положительная динамика прослеживалась, по-моему, всего в двух регионах. На текущей неделе мы видели более пологий подъем заболеваемости — можно сказать, в некоторых регионах мы вышли на плато», — сказал он.

Врач отметил, что необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические меры — и, возможно, это приведет к снижению заболеваемости.

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Говорить о выходе на плато пока рано, считает директор Института экономики НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Эти математические модели имеют одно общее свойство — они не сбываются. Говорить о том, что мы вышли на плато, можно будет только тогда, когда начнется резкое снижение заболеваемости. Некая стабилизация говорит о том, что немного срабатывают меры, которые приводят к балансу между заболеваемостью и мерами социального дистанцирования», — заявила она.

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Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что в большинстве российских регионов ситуация с коронавирусом стабилизировалась, 23 региона близки к выходу на плато. По его словам, к таким регионам можно отнести Еврейскую автономную область, Севастополь, Калмыкию, Кемеровскую, Брянскую, Рязанскую области и другие.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

11 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 35 регионах превышен средний показатель распространения инфекции. Она отмечала, что самые высокие показатели фиксируются в ЯНАО, республиках Алтай, Калмыкия и Тыва, Магаданской области и Москве.

Накануне вице-премьер назвала регионы с самой высокой загруженностью коек для пациентов с коронавирусом. Это Севастополь, Чувашия, Мордовия, Коми, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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