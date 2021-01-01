Эксперты оценили данные по близким к плато российским регионам

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Несколько российских регионов приблизились к выходу на плато. Об этом сообщил в разговоре с РБК доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский, комментируя данные эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, что 23 региона близки к выходу на плато.

«Если будем брать предыдущую неделю, то мы видели подъем заболеваемости более чем по 30 регионам. Положительная динамика прослеживалась, по-моему, всего в двух регионах. На текущей неделе мы видели более пологий подъем заболеваемости — можно сказать, в некоторых регионах мы вышли на плато», — сказал он.

Врач отметил, что необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические меры — и, возможно, это приведет к снижению заболеваемости.