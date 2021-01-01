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«Союзмультфильм» назвал нового героя «Ну, погоди!»

Фото:Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Студия «Союзмультфильм» начала «народный кастинг» для поиска человека, который будет озвучивать нового героя мультсериала «Ну, погоди!». В сообщении студии, поступившем в РБК, говорится, что победитель конкурса станет голосом Котенка, который должен стать «очень запоминающимся персонажем».

Фото: soyuzmultfilm / VK
Фото: soyuzmultfilm / VK

«Это милый и отважный маленький герой, обладающий уникальным свойством оказываться «не в том месте и не в то время». Благодаря этой особенности, персонаж часто становится невольным участником или даже орудием в вечной погоне Волка за Зайцем. Тем не менее во всех ситуациях Котенок способен «сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса», — пояснили в пресс-службе «Союзмультфильма».

«Союзмультфильм» запретил курить Волку из «Ну, погоди!»
Общество
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

К участию в конкурсе приглашаются все желаюшие в возрасте 6 лет и старше. Для этого нужно до середины декабря выложить в своем или родительском аккаунте в «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #ХочувНуПогоди запись фраз, которые будет произносить Котенок:

  • Ну как-так-то!
  • Где же все?
  • Волк!
  • Крута-а-я! Круто-ой!
  • Коробку...принес...тебе...я
  • Круть!

Итоги конкурса студия планирует подвести до конца года.

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В июне 2020 года «Союзмультфильм» сообщил, что среди персонажей «Ну, погоди!» после перезапуска сериала появятся Косуля Уля, Барсук Тим и Ежик Шу. Позднее сообщалось, что Волк бросит курить, а Заяц сменит имидж.

Работу над перезапуском «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» начал в 2020 году. Мультсериал не станет прямым продолжением классической версии, а покажет героев в новой реальности, но с сохранением традиционного жанра комедии без диалогов. «Ну, погоди!» будет выполнен в технике 3D. Студия запланировала 52 новых выпуска мультфильма, первая серия выйдет зимой 2020 года.

«Союзмультфильм» Ну погоди! мультфильмы
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
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