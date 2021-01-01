«Союзмультфильм» назвал нового героя «Ну, погоди!»

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Студия «Союзмультфильм» начала «народный кастинг» для поиска человека, который будет озвучивать нового героя мультсериала «Ну, погоди!». В сообщении студии, поступившем в РБК, говорится, что победитель конкурса станет голосом Котенка, который должен стать «очень запоминающимся персонажем».

Фото: soyuzmultfilm / VK

«Это милый и отважный маленький герой, обладающий уникальным свойством оказываться «не в том месте и не в то время». Благодаря этой особенности, персонаж часто становится невольным участником или даже орудием в вечной погоне Волка за Зайцем. Тем не менее во всех ситуациях Котенок способен «сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса», — пояснили в пресс-службе «Союзмультфильма».

К участию в конкурсе приглашаются все желаюшие в возрасте 6 лет и старше. Для этого нужно до середины декабря выложить в своем или родительском аккаунте в «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #ХочувНуПогоди запись фраз, которые будет произносить Котенок: