Минпромторг проконтролирует дополнительный выпуск лекарств в России

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Правительство России поручило Минпромторгу проконтролировать выпуск лекарств, пользующихся повышенным спросом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина, передает «РИА Новости».

«Сейчас важно продолжить интенсивно наращивать выпуск лекарств, которые пользуются повышенным спросом», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал не перекладывать вину на граждан за дефицит лекарств и выразил надежду на увеличение их производства. Глава Минпромторга Дениса Мантуров пообещал, что все будет исполнено.

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