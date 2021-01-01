Росздравнадзор потребовал от аптек заранее запасаться лекарствами

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Аптеки должны заранее приобретать достаточное количество лекарств из минимального ассортимента, отказ покупателю в продаже оставшихся единичных упаковок влечет ответственность. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

Согласно законодательству, аптечные организации обязаны иметь в наличии минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи гражданам, отмечает ведомство.

«Если в аптечной организации остаются единичные упаковки из перечня минимального ассортимента лекарственных препаратов, то отказ покупателю в их реализации является нарушением обязательных требований в части соблюдения правил розничной торговли», — пояснили в Росздравнадзоре.

Ведомство рекомендует сообщать о случаях отказа в продаже последних упаковок медикаментов в территориальные органы ведомства. После проверки аптеки-нарушители будут привлечены к административной ответственности, за исключением случаев, когда аптечная организация не смогла закупить или продать препарат из-за не зависящего от нее технического сбоя, отметил Росздравнадзор.