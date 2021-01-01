Пандемия коронавируса , 19 ноя, 12:35
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Кремль не увидел необходимости в новом обращении Путина по коронавирусу
Владимир Путин
Нового обращения президента Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом не планируется. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях», — сказал представитель Кремля.
При этом он сообщил, что тема пандемии является приоритетной для президента, он занимается ею вместе с оперативным штабом практически ежедневно.
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