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Пандемия коронавируса ,  
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Кардиолог назвал в 12 раз повышающий риск смерти при COVID-19 фактор

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Сердечно-сосудистые заболевания у людей, которые заразились коронавирусом, увеличивают риск летального исхода в 12 раз. Об этом заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов, выступая на Национальном конгрессе терапевтов, передает «Российская газета».

По словам кардиолога, сердечно-сосудистые заболевания не повышают риск заразиться COVID-19, но увеличивают вероятность осложнений во время болезни.

«Для таких пациентов, частота госпитализации которых возрастает в шесть раз, летальность среди них, по последним данным, увеличивается в 12 раз», — сообщил Бойцов.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Он отметил, что у каждого третьего пациента, переболевшего коронавирусной инфекцией, в дальнейшем возникают проблемы с системой кровообращения.

Ранее генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто сообщал, что коронавирусная инфекция дает осложнение на сердечно-сосудистую систему. По словам академика, у вылечившихся могут возникать одышка, приступы удушья, отеки нижних конечностей, а также перебои в работе сердца.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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