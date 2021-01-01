Кардиолог назвал в 12 раз повышающий риск смерти при COVID-19 фактор

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Сердечно-сосудистые заболевания у людей, которые заразились коронавирусом, увеличивают риск летального исхода в 12 раз. Об этом заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов, выступая на Национальном конгрессе терапевтов, передает «Российская газета».

По словам кардиолога, сердечно-сосудистые заболевания не повышают риск заразиться COVID-19, но увеличивают вероятность осложнений во время болезни.

«Для таких пациентов, частота госпитализации которых возрастает в шесть раз, летальность среди них, по последним данным, увеличивается в 12 раз», — сообщил Бойцов.

Он отметил, что у каждого третьего пациента, переболевшего коронавирусной инфекцией, в дальнейшем возникают проблемы с системой кровообращения.