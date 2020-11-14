Кардиолог предупредил об осложнениях после COVID-19
Коронавирус дает осложнение на сердечно-сосудистую систему, сообщил генеральный директор НМИЦ имени В.А.Алмазова, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто, его слова приводятся на сайте Минздрава.
У тех, кто переболел COVID-19, могут возникать одышка, приступы удушья, отеки нижних конечностей, перебои в работе сердца, предупредил он. При появлении таким симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
«Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются особенно уязвимой группой в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, поскольку имеют как высокий риск тяжелого течения и неблагоприятных исходов COVID-19, так и повышенный риск ухудшения течения и развития осложнений сердечно-сосудистого заболевания», — говорится в сообщении.
Число случаев заражения коронавирусом в России растет, так как некоторые граждане соблюдают меры профилактики «спустя рукава», игнорируя масочный режим и соблюдение социальной дистанции, считает, в свою очередь, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, сообщает «РИА Новости».