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Пандемия коронавируса ,  
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Кардиолог предупредил об осложнениях после COVID-19

Фото:Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Коронавирус дает осложнение на сердечно-сосудистую систему, сообщил генеральный директор НМИЦ имени В.А.Алмазова, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто, его слова приводятся на сайте Минздрава.

У тех, кто переболел COVID-19, могут возникать одышка, приступы удушья, отеки нижних конечностей, перебои в работе сердца, предупредил он. При появлении таким симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

«Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются особенно уязвимой группой в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, поскольку имеют как высокий риск тяжелого течения и неблагоприятных исходов COVID-19, так и повышенный риск ухудшения течения и развития осложнений сердечно-сосудистого заболевания», — говорится в сообщении.

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Число случаев заражения коронавирусом в России растет, так как некоторые граждане соблюдают меры профилактики «спустя рукава», игнорируя масочный режим и соблюдение социальной дистанции, считает, в свою очередь, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, сообщает «РИА Новости».

«При соблюдении всех правил заболеваемость пойдет на спад», — полагает Вознесенский. По его мнению, люди должны сейчас меньше контактировать друг с другом, носить маски и дождаться начала массовой вакцинации.

Инфекционист, сравнивая подъем заболеваемости острой респираторной вирусной инфекции в 2019–2020 годах и 2018–2019 годах, отметил, что значительный спад заболеваемости ОРВИ наблюдался в январе, а в феврале — начале марта опять возможен рост числа заболевших.

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«Будет повторять эпидсезон этого года динамику предыдущих лет или нет, к сожалению, сейчас сказать пока затруднительно. Выводы сделать сложно, но комплекс мероприятий един для всех респираторных инфекций, и его соблюдать нам всем крайне желательно, даже обязательно», — добавил Вознесенский.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за сутки выявлено 22,7 тыс. случаев заболевания COVID-19 — рекордное число заболевших с начала эпидемии.
Предыдущий максимум был зафиксирован накануне — 21,9 тыс. случаев. При этом впервые за четыре дня суточный прирост смертей от коронавируса в стране снизился и оказался меньше 400 человек — 391 умерший. Лидирует по числу случаев заражения коронавирусом и смертей по-прежнему Москва.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал напряженной эпидемиологическую ситуацию в стране. «Ситуация с коронавирусной инфекцией сегодня очень напряженная. Количество заболевших в стране, находящихся под медицинским присмотром, сопровождением, — это почти 900 тыс. человек», — указал он. Президент Владимир Путин заявлял, что страна проходит сейчас через серьезные испытания из-за пандемии COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус осложнения Россия
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