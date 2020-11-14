Кардиолог предупредил об осложнениях после COVID-19

«При соблюдении всех правил заболеваемость пойдет на спад», — полагает Вознесенский. По его мнению, люди должны сейчас меньше контактировать друг с другом, носить маски и дождаться начала массовой вакцинации.

Инфекционист, сравнивая подъем заболеваемости острой респираторной вирусной инфекции в 2019–2020 годах и 2018–2019 годах, отметил, что значительный спад заболеваемости ОРВИ наблюдался в январе, а в феврале — начале марта опять возможен рост числа заболевших.

«Будет повторять эпидсезон этого года динамику предыдущих лет или нет, к сожалению, сейчас сказать пока затруднительно. Выводы сделать сложно, но комплекс мероприятий един для всех респираторных инфекций, и его соблюдать нам всем крайне желательно, даже обязательно», — добавил Вознесенский.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за сутки выявлено 22,7 тыс. случаев заболевания COVID-19 — рекордное число заболевших с начала эпидемии.

Предыдущий максимум был зафиксирован накануне — 21,9 тыс. случаев. При этом впервые за четыре дня суточный прирост смертей от коронавируса в стране снизился и оказался меньше 400 человек — 391 умерший. Лидирует по числу случаев заражения коронавирусом и смертей по-прежнему Москва.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал напряженной эпидемиологическую ситуацию в стране. «Ситуация с коронавирусной инфекцией сегодня очень напряженная. Количество заболевших в стране, находящихся под медицинским присмотром, сопровождением, — это почти 900 тыс. человек», — указал он. Президент Владимир Путин заявлял, что страна проходит сейчас через серьезные испытания из-за пандемии COVID-19.