В Минздраве предупредили о поражении коронавирусом любых органов человека

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирусная инфекция может поражать любые органы человека. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Клинические проявления коронавирусной инфекции «чрезвычайно разнообразны» по своим формам, указал Брико. По его словам, заболевание может протекать без симптомов, развиваться по типу ОРВИ, а также приводить к пневмонии различной степени тяжести или поражению сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека.

«Среди госпитализированных пациентов более 90% имеют пневмонию, ДВС-синдром (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания. — РБК.) — более 50%, острое повреждение почек — около 15% и повреждение миокарда — более 20%», — сообщил Брико.