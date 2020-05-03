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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве предупредили о поражении коронавирусом любых органов человека

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирусная инфекция может поражать любые органы человека. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Клинические проявления коронавирусной инфекции «чрезвычайно разнообразны» по своим формам, указал Брико. По его словам, заболевание может протекать без симптомов, развиваться по типу ОРВИ, а также приводить к пневмонии различной степени тяжести или поражению сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека.

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«Среди госпитализированных пациентов более 90% имеют пневмонию, ДВС-синдром (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания. — РБК.) — более 50%, острое повреждение почек — около 15% и повреждение миокарда — более 20%», — сообщил Брико.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета установили, что коронавирусная инфекция может поражать клетки желудочно-кишечного тракта, а у некоторых зараженных появляются такие симптомы, как тошнота и диарея. С тем, что диарея характерна для коронавируса, согласился в беседе с РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Кроме того, Безносенко обратил внимание на то, что, согласно недавним исследованиям, коронавирус может поразить клетки эндотелия (особые клетки, выстилающие внутреннюю поверхность кровеносных, лимфатических сосудов и сердечных полостей. — РБК) и вызвать эндотелиальную дисфункцию. Это следует из анализа ученых Университетской клиники Цюриха, которые установили связь между коронавирусом и осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минздрав, коронавирус
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