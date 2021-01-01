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Политика ,  
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Мишустин уволил замминистра транспорта Семенова

Алексей Семенов
Алексей Семенов (Фото: Минтранс России)

Заместитель министра транспорта Алексей Семенов ушел со своего поста. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правовой информации. Это произошло спустя десять дней после увольнения Евгения Дитриха с поста главы Минтранса.

«Освободить Семенова Алексея Константиновича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Соответствующее распоряжение премьер-министр подписал во вторник, 17 ноября.

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На должность замминистра Семенов был назначен 4 октября 2018 года. В министерстве он курировал цифровое развитие. В конце марта 2019 года Семенов утвердил «дорожную карту» покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи LPWAN, с помощью которых планировалось собирать данные с дорожных датчиков, счетчиков, сенсоров и передавать для обработки.

Ранее Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова.

9 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку главу Евгения Дитриха. Ранее об этом говорили источники РБК. Министром транспорта был назначен глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

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Источники РБК говорили, что Дитриху предлагали стать врио губернатора Белгородской области, однако бывший министр от такого предложения отказался. 18 ноября в правительстве сообщили, что кандидатуру Дитриха рекомендовали на пост главы ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

Минтранс кадровая политика Михаил Мишустин
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