Мишустин уволил замминистра транспорта Семенова

Алексей Семенов (Фото: Минтранс России)

Заместитель министра транспорта Алексей Семенов ушел со своего поста. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правовой информации. Это произошло спустя десять дней после увольнения Евгения Дитриха с поста главы Минтранса.

«Освободить Семенова Алексея Константиновича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Соответствующее распоряжение премьер-министр подписал во вторник, 17 ноября.

На должность замминистра Семенов был назначен 4 октября 2018 года. В министерстве он курировал цифровое развитие. В конце марта 2019 года Семенов утвердил «дорожную карту» покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи LPWAN, с помощью которых планировалось собирать данные с дорожных датчиков, счетчиков, сенсоров и передавать для обработки.