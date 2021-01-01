Ученый назвал отягощающий течение COVID-19 фактор

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Курение сильнее всего негативно влияет на систему дыхания и уменьшает внутренние резервы организма, которые были заложены природой для борьбы с заболеваниями. Об этом сообщил профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Андрей Демин в эфире радио Sputnik.

«А когда организм еще нагружается заболеваниями, особенно такими неприятнымы, как вирусные болезни, вроде COVID-19, тогда уже получается видно дно. Кто-то это дно начинает даже пробивать», — добавил он.

По словам Демина, функциональный резерв можно восстановить. Для этого необходимо отказаться от курения и не возвращаться к этой привычке. Это позволит организму накопить резервы, которые укрепят иммунную систему и защитят от коронавируса и других заболеваний.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что у курильщиков заболевание коронавирусной инфекцией чаще протекает в тяжелой форме.