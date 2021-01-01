Россияне рассказали о тратах со своей первой зарплаты

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россияне рассказали о том, когда они впервые начали работать и на что потратили свою первую зарплату. Соответствующие результаты опроса, проведенного сервисом по подбору персонала HeadHunter, есть у РБК.

Согласно данным опроса 50% респондентов заработали свои первые деньги в 17 лет и раньше. Остальные 40% опрошенных ответили, что получили первый заработок в период с 18 до 25 лет. Кроме того, 7% респондентов признались, что пока не начали зарабатывать деньги. Еще 1% опрошенных сообщили, что заработали свои первые деньги в 26 лет и позже.

Исследование показало, что 41% соискателей, начавших работать до 18 лет, купили на свою первую зарплату одежду или гаджет. При этом среди соискателей в возрасте от 41 года 39% отдали первую зарплату родителям, а 26% — купили предметы одежды или девайсы. Еще 18% респондентов сообщили, что потратили заработанные деньги на отдых и развлечения, 10% — на образование, а 7% ничего не купили.

Опрос проводился с 4 по 12 ноября, в нем участвовали более 7 тыс. российских соискателей.

Опрос также показал, что 18% начавших работать респондентов трудились на своей первой работе в сфере продаж. Еще 15% опрошенных указали, что впервые они работали в качестве рабочего персонала. Первая работа была связана с производством и хозяйством у 7% респондентов, еще у 7% — со сферой информационных технологий. Еще 6% опрошенных сказали, что начинали трудовую деятельность в сфере в туристическом, гостиничном и ресторанном бизнесе. По 5% респондентов заработали свои первые деньги в сфере административного персонала, в сфере искусства и массмедиа, в сфере маркетинга, рекламы и PR, в сфере строительства и недвижимости.