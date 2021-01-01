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Россияне рассказали о тратах со своей первой зарплаты

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россияне рассказали о том, когда они впервые начали работать и на что потратили свою первую зарплату. Соответствующие результаты опроса, проведенного сервисом по подбору персонала HeadHunter, есть у РБК.

Согласно данным опроса 50% респондентов заработали свои первые деньги в 17 лет и раньше. Остальные 40% опрошенных ответили, что получили первый заработок в период с 18 до 25 лет. Кроме того, 7% респондентов признались, что пока не начали зарабатывать деньги. Еще 1% опрошенных сообщили, что заработали свои первые деньги в 26 лет и позже.

Исследование показало, что 41% соискателей, начавших работать до 18 лет, купили на свою первую зарплату одежду или гаджет. При этом среди соискателей в возрасте от 41 года 39% отдали первую зарплату родителям, а 26% — купили предметы одежды или девайсы. Еще 18% респондентов сообщили, что потратили заработанные деньги на отдых и развлечения, 10% — на образование, а 7% ничего не купили.

Опрос проводился с 4 по 12 ноября, в нем участвовали более 7 тыс. российских соискателей.

Опрос также показал, что 18% начавших работать респондентов трудились на своей первой работе в сфере продаж. Еще 15% опрошенных указали, что впервые они работали в качестве рабочего персонала. Первая работа была связана с производством и хозяйством у 7% респондентов, еще у 7% — со сферой информационных технологий. Еще 6% опрошенных сказали, что начинали трудовую деятельность в сфере в туристическом, гостиничном и ресторанном бизнесе. По 5% респондентов заработали свои первые деньги в сфере административного персонала, в сфере искусства и массмедиа, в сфере маркетинга, рекламы и PR, в сфере строительства и недвижимости.

Каждый пятый россиянин сознался в оказании платных услуг для заработка
Общество
Фото:Мордасов Михаил / ТАСС

Как следует из данных опроса, 50% ответили, что начали зарабатывать до 18 лет ради финансовой независимости. 37% респондентов указали, что хотели накопить деньги на определенную цель, 30% заявили, что работали, чтобы провести личное время с пользой.

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Остальные 22% ответили, что хотели таким образом помочь родителям, а для 17% работа была способом себя содержать. Лишь 2% таких соискателей заявили, что пошли работать до 18 лет, потому что их заставили родители. При этом подавляющее большинство респондентов указали, что опыт работы до 18 лет стал для них положительным (89%).

Россияне изменили представление об идеальной зарплате
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

При этом 7% респондентов рассказали, что еще не начали работать. Согласно опросу, 20% респондентов хотели бы начать работать до наступления 18-летия, 77% — в период с 18 до 25 лет.

Больше половины соискателей (56%), еще не начавших работать, признались в трудности поиска хорошей работы. Еще 53% заявили, что работу сложно совмещать с учебой.

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