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Россияне изменили представление об идеальной зарплате

Жители 35 городов снизили свои ожидания по зарплатам. Исключением стали лишь опрошенные в Рязани и Набережных Челнах
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

За последний год размер идеальной зарплаты, по мнению россиян, уменьшился с ₽66 тыс. до ₽59 тыс. К такому выводу пришли авторы исследования компании «Сбербанк страхование жизни», посвященного оценке справедливого и достойного уровня оплаты труда (есть в распоряжении РБК).

В ходе опроса граждан просили ответить на вопрос, какой должна быть зарплата обычного работника, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить на крупные покупки, непредвиденные обстоятельства и старость. Как выяснилось, в 35 из 37 городах, в которых проводилось исследования, зарплатные ожидания снизились. Исключением стали лишь жители Рязани и Набережных Челнов.

Больше всего снизились ожидания россиян в Москве, Тюмени и Владивостоке. Так, например, если в прошлом году жители столицы называли справедливой зарплату в ₽99 тыс., то в этом этот показатель составил ₽78 тыс.

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Как отмечается в исследовании, размер достойной зарплаты зависит от возраста участников исследования. Средняя оценка достойной зарплаты у россиян старше 35 лет составляет 56 тыс. рублей, а у участников опроса младше 35 лет — 61 тыс. рублей.

Наряду со снижением оценки справедливой зарплаты опрос выявил увеличение доли тех, кто ориентирован на накопления и сбережение. Если год назад, весной 2019 года, 27% участников исследования заявляли, что стараются регулярно откладывать какую-то часть доходов, то в начале апреля 2020 года их доля выросла до 35%.

В прошлом году везде кроме Москвы оценка достаточной оплаты труда оказалась выше средней фактической зарплаты. Тогда В Санкт-Петербурге и Владивостоке среднее значение оценки составило 77 тыс. руб. Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).

Автор: Артем Филипенок
Теги: зарплата
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