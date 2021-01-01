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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Сенат Франции рассмотрит резолюцию о независимости Нагорного Карабаха

Сенат Франции 25 ноября планирует рассмотреть проект резолюции с требованием признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом сообщил в Twitter сенатор Брюно Ретайо.

«25 ноября сенат рассмотрит резолюцию, предлагающую Франции признать Республику Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. — РБК). Только такая независимость может надолго защитить права и свободы жителей Нагорного Карабаха, столкнувшихся с исламистским экспансионизмом Турции», — написал сенатор.

Резолюции сената Франции имеют рекомендательный характер: исполнительная власть не обязана их выполнять.

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Дмитрий Песков

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил удовлетворение окончанием военных действий в Нагорном Карабахе.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией возобновились на территории Нагорного Карабаха 27 сентября. Тогда обе стороны возложили ответственность за военные действия друг на друга, а также ввели военное положение. Кроме того, они понесли потери среди военных и мирного населения.

По словам президента России Владимира Путина, в ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли более 4 тыс. человек. Глава государства отметил, что ранения в ходе боев получили около 8 тыс. человек, кров того, десятки тысяч стали беженцами. В результате боевых действий балы разрушена гражданская инфраструктура и многие культурные объекты.

10 ноября премьер-министр президент России Владимир Путин подписал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Меры вступили в силу в полночь 10 ноября.

конфликт в Нагорном Карабахе Франция сенат
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