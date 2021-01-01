Чубайс и Трамп стали самыми популярными кличками для собак в России

Президент США Дональд Трамп занял первое место в списке политиков, именами которых российские собаководы называют своих любимцев. Об этом рассказали РБК в Российской кинологической федерации (РКФ).

В РКФ составили рейтинг зарегистрированных в федерации собак с именами политиков. В нем лидирует Дональд Трамп, в честь которого в России назвали 72 собаки. Трампом называют как немецких овчарок, так и чихуахуа и немецких шпицей, отметили в РКФ.

Далее идет предшественник Трампа Барак Обама. Именем 44-го американского президента назвали 39 собак, чаще всего чихуахуа. В Российской кинологической федерации отметили, что в честь соперника нынешнего американского президента на выборах, демократа Джо Байдена, которому отдали победу СМИ, не назван ни один питомец.

Среди российских политиков на первом месте глава Роснано Анатолий Чубайс, в честь которого назвали 32 собаки, в том числе пять среднеазиатских овчарок.