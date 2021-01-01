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Чубайс и Трамп стали самыми популярными кличками для собак в России

Президент США Дональд Трамп занял первое место в списке политиков, именами которых российские собаководы называют своих любимцев. Об этом рассказали РБК в Российской кинологической федерации (РКФ).

В РКФ составили рейтинг зарегистрированных в федерации собак с именами политиков. В нем лидирует Дональд Трамп, в честь которого в России назвали 72 собаки. Трампом называют как немецких овчарок, так и чихуахуа и немецких шпицей, отметили в РКФ.

Далее идет предшественник Трампа Барак Обама. Именем 44-го американского президента назвали 39 собак, чаще всего чихуахуа. В Российской кинологической федерации отметили, что в честь соперника нынешнего американского президента на выборах, демократа Джо Байдена, которому отдали победу СМИ, не назван ни один питомец.

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Среди российских политиков на первом месте глава Роснано Анатолий Чубайс, в честь которого назвали 32 собаки, в том числе пять среднеазиатских овчарок.

В списке популярных среди собачников имен политиков также имена канцлера Германии Ангелы Меркель (13 собак), бывшего президента России Бориса Ельцина (10 кличек), французского лидера Эмманюэля Макрона (3), и бывших советских лидеров Леонида Брежнева и Иосифа Сталина (по 2).

Отвечая на вопрос, есть ли среди политиков, в честь которых дают клички питомцам, российский президент Владимир Путин, в РКФ сообщили, что в России восемь собак, названных в честь главы государства.

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В июле Российская кинологическая федерация назвала самые популярные клички для собак у населения. Россияне чаще всего называли своих любимцев Оскаром, на втором месте была кличка Жасмин, на третьем — Оливия.
В десятку наиболее популярных имен также попали Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата.

Российская кинологическая федерация собаки Дональд Трамп Барак Обама Анатолий Чубайс
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