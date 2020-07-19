Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России

Самой популярной у россиян кличкой для собак в текущем году оказалась кличка Оскар. Об этом сообщила Российская кинологическая федерация (РКФ), передает «РИА Новости».

Второе по популярности место досталось кличке Жасмин, а на третьей строчке рейтинга расположилась Оливия. Также в пятерку вошли Валенсия и Жаклин.

В РКФ отметили, что в течение последних пяти лет клички-лидеры рейтинга почти не изменяются. «За первое место с переменным успехом соревнуются Оскар, Жасмин и Оливия», — пояснили в федерации. Там уточнили, что в 2019 году кличка Оскар занимала третью позицию, а на первом месте была кличка Жасмин.

В 2020 году в десятку самых популярных кличек также попали Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата.



Рейтинг составили на основе данных единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрацию проходят около 320 тыс. щенков.



Ранее, в декабре 2019 года, в РКФ сообщили, что самой популярной породой собак у россиян за прошедший год стал немецкий шпиц.Второй по популярности породой стал сибирский хаски, а третье место занял йоркширский терьер.