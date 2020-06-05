В России появится единый для всех регионов проездной
Минтранс разработает единые стандарты оплаты проезда в городском общественном транспорте, что позволит ввести универсальный билет, которым можно будет оплатить поездку в любом регионе страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
«Перед Минтрансом стоит задача реализовать данное мероприятие до конца 2021 года», — заявил директор департамента цифровой трансформации Минтранса Дмитрий Баканов.
В рамках проекта в региональном транспорте, в частности, внедрят бесконтактный способ оплаты проезда. В то же время перевозчики смогут использовать не только стационарные валидаторы или мобильные терминалы, но и цифровые сервисы мониторинга пассажиропотока и выручки, учета выпадающих доходов, контроля оплаты проезда, сообщили в Минтрансе.
В ведомстве полагают, что появление универсального билета повысит привлекательность общественного транспорта для населения. Регионам же единые стандарты оплаты проезда позволят оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и повысить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета пассажирских перевозок, отметили в Минтрансе.