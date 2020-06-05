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В России появится единый для всех регионов проездной

Универсальный билет для оплаты проезда в общественном городском транспорте Минтранс планирует разработать до конца 2021 года. Такой проездной можно будет использовать во всех российских регионах
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минтранс разработает единые стандарты оплаты проезда в городском общественном транспорте, что позволит ввести универсальный билет, которым можно будет оплатить поездку в любом регионе страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Перед Минтрансом стоит задача реализовать данное мероприятие до конца 2021 года», — заявил директор департамента цифровой трансформации Минтранса Дмитрий Баканов.

В рамках проекта в региональном транспорте, в частности, внедрят бесконтактный способ оплаты проезда. В то же время перевозчики смогут использовать не только стационарные валидаторы или мобильные терминалы, но и цифровые сервисы мониторинга пассажиропотока и выручки, учета выпадающих доходов, контроля оплаты проезда, сообщили в Минтрансе.

В ведомстве полагают, что появление универсального билета повысит привлекательность общественного транспорта для населения. Регионам же единые стандарты оплаты проезда позволят оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и повысить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета пассажирских перевозок, отметили в Минтрансе.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Москве и Санкт-Петербурге с июня 2017 года начала действовать объединенная карта «Тройка-Подорожник», которой можно оплатить проезд в общественном транспорте обоих городов. В будущем власти планировали ввести в единую систему электронных транспортных карт Москвы и Санкт-Петербурга и подмосковную «Стрелку», сообщал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Минтранс, проездной
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