В Москве арестовали стрелявшего по прохожим в Измайловском парке

Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим в Измайловском парке. Об этом сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Измайлово задержали 31-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов», — сказала Гузь.

О стрельбе в парке в полицию сообщили очевидцы. По данным главка, мужчина вступил в перепалку с двумя прохожими, затем несколько раз выстрелил из револьвера в их сторону и скрылся. Пострадавших нет.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили место жительства мужчины и задержали его. «В ходе обыска помещения полицейские обнаружили и изъяли предмет, схожий с оружием, и пять патронов. Согласно справке об исследовании, изъятое является револьвером, переделанным самодельным способом из сигнального охолощенного оружия, и патронами к нему», — добавили в пресс-службе.