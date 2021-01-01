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В Москве арестовали стрелявшего по прохожим в Измайловском парке

Фото:Эдуард Корниенко / Reuters
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим в Измайловском парке. Об этом сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Измайлово задержали 31-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов», — сказала Гузь.

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О стрельбе в парке в полицию сообщили очевидцы. По данным главка, мужчина вступил в перепалку с двумя прохожими, затем несколько раз выстрелил из револьвера в их сторону и скрылся. Пострадавших нет.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили место жительства мужчины и задержали его. «В ходе обыска помещения полицейские обнаружили и изъяли предмет, схожий с оружием, и пять патронов. Согласно справке об исследовании, изъятое является револьвером, переделанным самодельным способом из сигнального охолощенного оружия, и патронами к нему», — добавили в пресс-службе.

В отношении нарушителя возбуждено два уголовных дела по ст. 213 УК России («Хулиганство») и ст. 222 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Суд арестовал подозреваемого.

Ранее, 6 ноября, прокуратура Подольска начала проверку информации о травмировании малолетнего ребенка в результате стрельбы по автомашине. В подмосковном главке МВД сообщали, что на 33-м км трассы М-2 «Крым» неизвестный неустановленным способом повредил заднее стекло иномарки, после чего скрылся.

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