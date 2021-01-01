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Пандемия коронавируса ,  
0 

В Петербурге выявили рекордные 2,2 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки зафиксировали 2215 новых зараженных коронавирусом, это рекордное число с начала пандемии. Статистику публикует оперативный штаб России по борьбе с инфекцией.

Предыдущий рекорд был установлен накануне. Тогда в городе впервые выявили 2130 новых случаев. Общее число заболевших в городе выросло до 88 088 человек.

В Москве за сутки выявили более 4 тыс. заболевших COVID-19
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Всего в России за последние сутки зарегистрировали 20 985 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных подошло к порогу 2 млн человек.

C начала ноября в Петербурге ужесточены противовирусные ограничения. В частности, власти запретили работу общепита и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00 и закрыли фуд-корты в торговых центрах. Губернатор города Александр Беглов заявил, что более 900 новых заболевших в день — это уже «критически много».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
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<10 000
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<20 000
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<30 000
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от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус Санкт-Петербург статистика рекорд
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
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