В Петербурге выявили рекордные 2,2 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки зафиксировали 2215 новых зараженных коронавирусом, это рекордное число с начала пандемии. Статистику публикует оперативный штаб России по борьбе с инфекцией.

Предыдущий рекорд был установлен накануне. Тогда в городе впервые выявили 2130 новых случаев. Общее число заболевших в городе выросло до 88 088 человек.

Всего в России за последние сутки зарегистрировали 20 985 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных подошло к порогу 2 млн человек.

C начала ноября в Петербурге ужесточены противовирусные ограничения. В частности, власти запретили работу общепита и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00 и закрыли фуд-корты в торговых центрах. Губернатор города Александр Беглов заявил, что более 900 новых заболевших в день — это уже «критически много».