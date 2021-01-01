Пандемия коронавируса , 18 ноя, 11:32
0
В Москве за сутки выявили более 4 тыс. заболевших COVID-19
В столице за минувшие сутки зарегистрировали 4 174 новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб города.
Общее число зараженных в Москве выросло до 526 630 человек. Из них вылечились 382 634 больных.
С 3 ноября в Москве ежедневно фиксируют более 60 летальных исходов. За минувшие сутки умерли 76 человек, всего с начала пандемии в городе зафиксировали, по данным оперативного штаба, более 8 тыс. смертей.
Санкт-Петербург находится на втором месте после столицы по числу новых заболевших за день. За прошедшие сутки в городе выявили 2215 новых зараженных.